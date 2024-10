Drei Verletzte nach frontalem Zusammenstoß in Oetz

In der folgenden Rechtskurve geriet das Auto über die Fahrbahnmitte und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer leisteten Erste-Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Beide Lenker, der 38-Jährige und der 21-Jährige, sowie dessen 15-Jähriger Beifahrer, erlitten Verletzungen. Mit der Rettung wurden sie in das Krankenhaus Zams gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.