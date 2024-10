Cup-Sensation im Achtelfinale: Zweitligist Stripfing schaltete Rapid aus

Wien – Der SK Rapid hat sich im Achtelfinale des ÖFB-Cups überraschend verabschiedet. Der Finalist der vergangenen Saison musste sich am Mittwoch auf der Hohen Warte in Wien dem Zweitligisten SV Stripfing nach zwei späten Gegentreffern 1:2 (1:0) geschlagen geben.

Im Gegenzug hätte der auf Konter lauernde Zweitligist aus dem Nichts in Führung gehen müssen. Marco Hausjell brachte den Ball aus vier Metern nicht im Tor unter (23.). Maximilan Hofmann köpfelte Rapid nach einem Böckle-Corner in Minute 39 in Führung. Nach dem Seitenwechsel kontrollierten die Hütteldorfer vorerst das Geschehen. Ein höherer Sieg wäre möglich gewesen, Lang verzog aber (53.) und Noah Bischof fand bei einem Abschluss genauso seinen Meister in Stripfing-Goalie Kilian Kretschmer (68.) wie Louis Schaub (75.).