Für die WSG Tirol endete die Cup-Reise im Achtelfinale gegen Salzburg

Nichts wurde es aus der angepeilten Cup-Überraschung: Die WSG Tirol musste sich am Mittwoch Red Bull Salzburg verdient 0:3 geschlagen geben. Für die Sensation des Tages sorgte unterdessen der SV Stripfing.

Salzburg – Die Reise im Uniqa ÖFB-Cup endete für die WSG Tirol am Mittwochabend im Achtelfinale. Die Wattener mussten sich den zuletzt kriselnden Salzburger Bullen vor lediglich 2400 Zuschauern 0:3 geschlagen geben.

Die Elf von Trainer Philipp Semlic spielte über weite Strecken gefällig mit, für die entscheidenden Momente waren aber die Hausherren zuständig. Karim Konate besorgte per Elfmeter nach Jaunegg-Foul die Führung (35.). Aleksa Terzic ließ die Mozartstädter mit einem sehenswerten Schuss ins lange Kreuzeck (53.) endgültig auf die Siegerstraße einbiegen. Adam Daghim setzte den Schlusspunkt (83.).

Während Salzburg im Viertelfinale auf den LASK (2:1 in Voitsberg) trifft, kann sich die WSG jetzt auf den Abstiegskampf in der Liga konzentrieren. Bereits am Sonntag wartet mit dem Heimspiel gegen Altach (14.30 Uhr/live TT.com-Ticker) das nächste richtungsweisende Spiel.