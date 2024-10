Ungarischer Regierungschef Orbán in Wien

Ungarns Regierungschef Viktor Orbán kommt am Donnerstag nach Wien. Es handelt sich offiziell um einen Privatbesuch: Er nimmt an der Diskussionsveranstaltung "Frieden in Europa" der Schweizer Wochenzeitung "Weltwoche" gemeinsam mit dem deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder teil. Zuvor trifft Orbán Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) und Freiheitlichen-Chef Herbert Kickl.

Eine Visite Orbáns bei Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist nicht vorgesehen. In dem Podiumsgespräch mit Schröder, das von "Weltwoche"-Herausgeber Roger Köppel moderiert wird, soll es um die Situation in Europa angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine gehen. Die ausgebuchte Veranstaltung beginnt um 16.00 Uhr in den Sofiensälen in Wien-Landstraße.