Lebensmittel wieder teurer: Inflation im Oktober unverändert bei 1,8 Prozent

Die Preise für Nahrungsmittel steigen im vierten Monat in Folge wieder stärker an.

Wien – Die Inflationsrate für Oktober 2024 beträgt voraussichtlich 1,8 Prozent, gegenüber dem Vormonat September steigt das Preisniveau um 0,3 Prozent, so die Statistik Austria am Donnerstag in ihrer VPI-Schnellschätzung. Die stärksten Preistreiber sind die Dienstleistungen, die im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,6 Prozent zulegten. Den größten inflationsdämpfenden Effekt hatten die Energiepreise.