Für Mutter und Baby: Warum Stillen so wichtig ist und wie es gelingt

Stillen hat viele Vorteile und ist am Krankenhaus in Hall die erste Wahl, sagt Stillberaterin Maria Schmidhofer. Nicht immer funktioniert es gleich auf Anhieb – besonders bei Neumüttern. Wo die Probleme liegen können und welche Lösungen es gibt, erklärt Schmidhofer im Interview und verrät auch, inwiefern das Krankenhaus Hall in Bezug auf das Thema Stillen besonders ist.