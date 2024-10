13-jähriger E-Biker in Innsbruck von Pkw erfasst und gegen Windschutzscheibe geschleudert

Innsbruck – Am Donnerstagnachmittag kam es in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall, in den ein 13-jähriger E-Biker und ein 33-jähriger Autofahrer verwickelt waren. Beide waren mit ihren Fahrzeugen gegen 14 Uhr im Ortsteil Saggen unterwegs, wobei der 13-jährige Jugendliche bei Rot in die dortige Kreuzung einfuhr.