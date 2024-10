42-Jähriger rettete sich in Matrei mit Sprung von Zugmaschine

Matrei a. B. – Zu einem Fahrzeugabsturz, der glimpflich ausging, kam es am Donnerstag gegen 14.20 Uhr in Matrei am Brenner. Dort war ein 42-jähriger Österreicher an einem Hang direkt neben der Brennerbundesstraße mit Düngearbeiten beschäftigt, als seine Zugmaschine umkippte und den Hang hinunterrutschte.