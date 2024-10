Verletzter österreichischer Gleitschirmflieger in Friaul gerettet

Udine – Die Alpinrettung von Maniago in der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien hat zusammen mit dem regionalen Rettungshubschrauberdienst am Donnerstag einen österreichischen Gleitschirmflieger gerettet, der aus einer Höhe von etwa 20 Metern abgestürzt war. Der 50-Jährige, dessen genaue Herkunft nicht bekannt ist, war in der Nähe des Gipfels Valinis abgestürzt, nachdem sich sein Schirm plötzlich geschlossen hatte.