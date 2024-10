Alle Insassen verletzt: Zwei Autos kollidierten bei Unfall in Kirchdorf

Zwei Autos kollidierten in Kirchberg, nachdem ein Pkw-Lenker nach links abbiegen wollte. Alle in den beiden Autos befindlichen Personen – inklusive einem acht Monate altem Bub – wurden bei dem Unfall verletzt.

Kirchdorf i. T. – Ein 23-jähriger Deutscher war am Donnerstag gegen 17.15 Uhr mit seinem Pkw von St. Johann kommend in Richtung Lofer unterwegs. Auf der Rückbank befanden sich seine 26-jährige Lebensgefährtin und deren acht Monate alter Sohn.

Sie mussten vom Rettungsdienst in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert werden. „Nach Abschluss der Erhebungen werden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel erstattet“, hieß es später am Abend. (TT.com)