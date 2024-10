Wieder kleines Erdbeben im Bezirk Innsbruck-Land: Hier war es am stärksten zu spüren

Fulpmes – Nachdem es bereits am Mittwoch zu einem Beben gekommen war, meldete die GeoSphere auch am Donnerstagabend ein Beben der Stärke 3,6 auf der Richterskala. Am stärksten war es im Bezirk Innsbruck-Land 7nd dort in Fulpmes zu verzeichnen, wobei es „im Epizentralbereich deutlich spürbar" gewesen sein soll.