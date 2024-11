Laut WAFA 47 Tote bei Israel-Angriffen auf Zentral-Gaza

Laut dem Bericht sollen Wohngebiete Ziel der Angriffe gewesen sein. In Nuseirat seien etwa Häuser getroffen worden, in denen Vertriebene untergebracht gewesen sein sollen. Die Agentur meldete unter Berufung auf Augenzeugen, dass Anrainer nach ersten Angriffen den Betroffenen zu Hilfe geeilt und dann selbst Ziel weiterer Bombardements geworden sein sollen. Rettungseinsätze dauerten derzeit an. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren.