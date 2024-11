Falsche Polizisten wollten Geld: 72-jährige Tirolerin um mehrere Zehntausend Euro betrogen

Was war genau passiert? Am Donnerstagnachmittag kontaktierten bislang unbekannte Täter mehrmals eine 72-jährige Österreicherin via Telefonanruf. Die Anrufer, bei denen es sich laut Polizei um eine Frau und einen Mann handelt, riefen abwechselnd an und gaben sich in hochdeutschem Akzent als Polizisten aus. Der 72-Jährigen wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde, bei dem eine Person gestorben sei. Für die Versicherung müsse nun angeblich eine Summe von mehreren hunderttausend Euro überwiesen werden. In weiterer Folge übergab die Frau einem derzeit unbekannten Mann einen Betrag von mehreren Zehntausenden Euro.