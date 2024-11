„Bestellte“ Vergewaltigungen von Kindern: Gericht verhängt 25 Jahre Haft

Paris – In Paris ist ein Mann zu 25 Jahren Haft verurteilt worden, der per Internet die Vergewaltigung von Kindern auf den Philippinen „bestellt“ und via Livestream dabei zugeschaut hat. Nach mehr als sechsstündiger Beratung sprach das Gericht den angeklagten früheren Grafikdesigner der US-Animationsstudios Pixar und Disney in der Nacht auf Freitag wegen wiederholter Mittäterschaft bei Vergewaltigungen und anderer sexueller Übergriffe gegen Minderjährige schuldig.