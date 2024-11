Mit Rennrad gestürzt: 36-Jährige verletzt sich in Grän

Grän – Zu einem Sturz mit einem Rennrad kam es an Allerheiligen in Grän. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 10.45 Uhr eine 36-jährige Deutsche auf der Gräner Straße (L261) im Ortsgebiet von Grän unterwegs. Die Frau verlor dann aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Rennrad und stürzte über den Lenker in das angrenzende Feld.