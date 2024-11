In Wipfel verfangen: 59-jähriger Gleitschirmpilot blieb in Maurach in Baum hängen

Maurach – Ein 59-jähriger Gleitschirmpilot ist am Donnerstag in Maurach mit seinem Schirm an einem Baum hängen geblieben. Die Bergrettung brachte den Mann per Seilbergung in Sicherheit, informierte die Polizei in einer Aussendung. Eine medizinische Versorgung lehnte der 59-Jährige ab.