Skifahrerin stürzte am Hintertuxer Gletscher in Kluft: 55-Jährige schwer verletzt

Hintertux – Zu einem Skiunfall kam es am Donnerstag am Hintertuxer Gletscher. Eine 55-jährige Deutsche kam auf einer roten Piste über den Pistenrand hinaus und kam zu Sturz. Die Frau rutschte über Schnee und Eis etwa fünf Meter weiter ins freie Gelände und stürzte dann senkrecht zwei Meter in eine „Randkluft“ ab.