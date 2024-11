Libanon meldet Dutzende Tote nach israelischen Angriffen

Bei israelischen Angriffen im Osten des Libanon sind nach offiziellen Angaben mindestens 52 Menschen getötet worden. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte am späten Freitagabend mit, weitere mindestens 72 Personen seien verletzt worden. Zunächst war von zehn Toten die Rede gewesen. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hatte es geheißen, es habe rund 16 Luftangriffe auf mehrere Orte im Gouvernement Baalbek-Hermel im Nordosten gegeben.

Laut der Mitteilung des Ministeriums gab es in 14 Ortschaften von Baalbek-Hermel Verletzte und Tote. Die Hisbollah-Miliz ist in der verarmten Region im Osten besonders stark vertreten. Die israelische Armee hatte dort in den vergangenen Tagen bereits massiv angegriffen. Als Reaktion auf die Angriffe vom Freitag feuerte die Hisbollah nach eigenen Angaben Dutzende Raketen auf Ziele im Norden Israels ab.