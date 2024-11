Wieder Überschall-Training der heimischen Eurofighter-Piloten

Das Fliegen mit Überschall stelle einen „unverzichtbaren Teil des Trainings und der Ausbildung unserer Piloten dar und ist für eine funktionierende österreichische Luftraumüberwachung unumgänglich“, hieß es in einer Aussendung des Verteidigungsministeriums am Samstag. Die Fluggebiete würden in Zusammenarbeit mit der zivilen Flugsicherung festgelegt. Um den Geräuschpegel möglichst gering zu halten, werde in großen Höhen geflogen. Die Beschleunigungsphasen der Eurofighter würden so kurz wie möglich gehalten. Zwischen 12.00 und 13.00 Uhr gibt es keine Überschallflüge. (APA)