Das Spiel in voller Länge: Kapitän Tekir brachte Wacker in Kematen auf Kurs

Bei Volksfeststimmung an der Melach Road in Kematen blieb der FC Wacker Innsbruck auch im 13. Saisonspiel der tt.com Regionalliga Tirol ungeschlagen und überwintert mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger WSG Juniors. Bei uns könnt ihr euch den 3:0-Sieg noch einmal in voller Länge anschauen.