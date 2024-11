Doppelmord im Mühlviertel: Langwaffe im Auto gefunden, keine Spur vom Täter

Altenfelden, Arnreit – Am Freitag war das Auto des Jägers gefunden worden, der am Montag im Mühlviertel zwei Menschen erschossen haben soll. Am Samstag hat die Polizei eine der Langwaffen des Flüchtigen sichergestellt, teilte Polizeisprecher David Furtner mit. Anfang der Woche war bekannt geworden, dass drei Waffen im Bestand des mutmaßlichen Täters fehlten. Eine Langwaffe wurde nun gefunden, eine weitere Lang- und eine Faustfeuerwaffe könnte der Mann noch bei sich haben.

In der Nacht auf Samstag durchsuchte die Polizei mit 250 Einsatzkräften das Gebiet rund um die Fundstelle des Fluchtautos, nahe dem Tatort des ersten Mordes in Fraunschlag (Gemeinde Altenfelden). Von dem mutmaßlichen Täter fehlt weiterhin jede Spur, auch Drohnen und Wärmebildkameras konnten ihn in der Nacht nicht aufspüren. Der Mann, den Ermittler als „fanatischen Jäger“ beschreiben, soll am Montag einen Bürgermeister und einen Jagdleiter aus dem Bezirk Rohrbach erschossen haben, Auslöser waren nach aktuellem Ermittlungsstand jagdrechtliche Streitigkeiten.