Doppelmord im Mühlviertel: Verdächtiger tot in Waldstück gefunden

Altenfelden, Arnreit – Der mutmaßliche Doppelmörder von Arnreit wurde am Samstag in einem Waldstück seiner Heimatgemeinde tot aufgefunden. Die Polizei geht derzeit von Selbstmord aus.

Die Suchaktion mit rund 250 Einsatzkräften lief bereits seit Montag unter Hochdruck. Laut Kronen Zeitung packen die vielen schwer bewaffneten Polizisten bereits zusammen, Einsatzwägen rücken ab. Bei einer Pressekonferenz um 15 Uhr in Linz will die Polizei über den Stand der Ermittlungen informieren.

Bereits am Freitag war das Auto des gesuchten Jägers gefunden worden. Am Samstag stellte die Polizei zunächst eine der Langwaffen des Flüchtigen sicher. Der Mann, den Ermittler als „fanatischen Jäger“ beschreiben, soll am Montag einen Bürgermeister und einen Jagdleiter aus dem Bezirk Rohrbach erschossen haben. Auslöser waren nach aktuellem Ermittlungsstand jagdrechtliche Streitigkeiten. (TT.com, APA)