In Mauer geprallt: Bundesheersoldat baute in Niederösterreich betrunken Unfall

Wiener Neustadt – In Wiener Neustadt hat ein Bundesheersoldat in der Nacht auf Donnerstag betrunken einen Unfall mit einem Heeresfahrzeug verursacht. Der Führerschein wurde ihm abgenommen, außerdem startet ein Disziplinarverfahren, bestätigte Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums am Samstag. Verletzt wurde dabei laut Bauer niemand.

Der Offizier soll im Stadtgebiet die Herrschaft über den Pkw verloren haben und in eine Mauer gekracht sein. Die Polizei stellte dann einen Alkoholgehalt von 1,6 Promille fest und nahm dem Mann seine Lenkerberechtigung ab. Das Heer startet wie üblich in solchen Fällen ein Disziplinarverfahren, an dessen Ende die Disziplinarbehörde entscheidet, so Bauer. (APA)