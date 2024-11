Mann attackierte in Norditalien Menschen in Krankenhaus mit Messer

Padua – Ein Mann hat in einem Krankenhaus in Italien mehrere Menschen mit einem Messer angegriffen. Vier Menschen wurden bei dem Angriff in der Stadt Cittadella bei Padua verletzt – ein Arzt, ein Krankenpfleger und zwei Polizisten, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldete. Einer der Polizisten wurde demnach im Gesicht verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde durch einen Elektroschock mit einem Taser überwältigt und festgenommen.