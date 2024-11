Rapid glich im Schlager gegen Sturm in letzter Minute per Elfmeter aus

Doublesieger Sturm Graz hat den Sieg im Spitzenspiel der Bundesliga gegen Rapid spät aus der Hand gegeben. Die Steirer mussten sich am Samstag trotz langer Überzahl nach einer Roten Karte für den Rapidler Mamadou Sangaré (39.) mit einem 1:1 zufrieden geben, nachdem Dion Beljo in der 90. Minute per Elfmeter der Ausgleich gelungen war.