Südtiroler Autor Oswald Egger erhält den Büchner-Preis 2024

Oswald Egger wurde am 7. März 1963 in Lana bei Meran geboren und lebt heute in Neuss (Nordrhein-Westfalen) sowie in Wien. Nach dem Studium der Literatur und Philosophie in Wien veröffentlichte er zahlreiche Werke, darunter „Die ganze Zeit“ (2010), „Val di Non“ (2017) und „Entweder ich habe die Fahrt am Mississippi nur geträumt, oder ich träume jetzt“ (2021).