Schwaz bleibt nach Niederlage in Bad Vöslau in der Ferne weiter punktelos

Bad Vöslau – Wie hatte Schwaz-Coach Christoph Jauernik im Vorfeld der Auswärtshürde Bad Vöslau gemeint: „Wir wollen ein enges Spiel auch einmal auf unsere Seite ziehen.“ So ambitioniert sich die Seinen auch gegen den Tabellenvierten stemmten, am Ende zog man mit 31:34 den Kürzeren.

Es war die fünfte Niederlage im ebenso vielten Auswärtsmatch. Jauernik: „Die Mannschaft hat‘s gut gemacht, alles reingelegt, am Ende haben Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben.“ Zeit zum Trübsal blasen bleibt nur wenig: Am 15. November wartet Tabellenführer Krems – in der Fremde ... (m.i.)