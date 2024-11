WHO: Polio-Impfstation im Gazastreifen getroffen

Bei einem Angriff auf ein Polio-Impfzentrum im Gazastreifen sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) sechs Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. Das medizinische Versorgungszentrum in Sheikh Radwan sei am Samstag getroffen worden, während Eltern ihre Kinder zur Impfung gegen Kinderlähmung gebracht hätten, erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf X. Israels Armee betonte, sie habe zum von der WHO angegebenen Zeitpunkt keine Angriffe in der Region verübt.