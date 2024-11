Moldau: Amtsinhaberin Sandu bei Präsidentenwahl vorne

In der Stichwahl um das Präsidentenamt in Moldau zeichnet sich ein vorerst knapper Wahlsieg der proeuropäischen Amtsinhaberin Maia Sandu ab: Ersten Teilergebnissen zufolge führt Sandu nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmzettel mit 51,34 Prozent der abgegebenen Stimmen hauchdünn vor ihrem russlandnahen Herausforderer Alexandr Stoianoglo, der bei 48,66 Prozent liegt. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,22 Prozent.

Zur Stunde sind allerdings weder die Stimmen der Wählerschaft aus Chisinau und Umgebung noch jene der Diaspora ausgezählt, zumal in etlichen Wahllokalen im Ausland noch abgestimmt wird. Die Auslandsmoldauer waren auch diesmal massiv zu den Wahlurnen geströmt - mehr als 320.000 im Ausland wohnhafte moldauische Bürgerinnen und Bürger gaben am Sonntag ihre Stimme ab, was laut Medien die höchste Wahlbeteiligung der Diaspora seit der 1991 erfolgten Unabhängigkeitserklärung des Landes darstellt.