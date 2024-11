Tomaselli erwartet knappes Rennen zwischen Harris und Trump

Gemeinsam mit ihrem Parteikollegen Peter Kraus, dem Co-Parteivorsitzenden der Wiener Grünen, besuchte die Abgeordnete zum Nationalrat mehrere US-Staaten, darunter einige Swing States. Während New York und Illinois klar den Demokraten zuzurechnen sind und Indiana republikanisch wählt, zählen Michigan und Pennsylvania zu den Battlefields, in denen die Wahl entschieden wird. Vor allem in diesen Swing States, durch die Tomaselli stundenlang mit dem Auto unterwegs war, würden sich die Wähler für jeden an den Schildern im Vorgarten sichtbar eindeutig einem Lager zuordnen. Tomaselli schilderte, dass auf ihrer Fahrt die enormen Investitionen der Biden-Administration in die marode Infrastruktur zu sehen gewesen seien.

Am letzten Wochenende vor einer der spannendsten US-Präsidentschaftswahlen absolvieren Harris und Trump noch eine ganze Reihe an Wahlkampfveranstaltungen in den Swing States. Damit sollen die letzten unentschlossenen Wähler gewonnen werden. Während der Ausgang der Wahl auf des Messers Schneide steht, zeichnet sich eine gewaltige Beteiligung ab: Mehr als 70 Millionen US-Bürger haben bereits ihre Stimme abgegeben, vier Millionen davon im umkämpften Staat Georgia - ein neuer Rekordwert. Der Endspurt endet erst am Montag - und damit einen Tag vor der Wahl - mit abendlichen Kundgebungen: Trump wird in Grand Rapids in Michigan auftreten, während Harris in Philadelphia in Pennsylvania erwartet wird.