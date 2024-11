Neuer Zeitplan für die Formel 1: So sieht das Programm in Brasilien aus

Das Formel-1-Qualifying für den Großen Preis von Sao Paulo in Brasilien ist wegen eines schweren Gewitters mit starken Regenfällen um einen Tag auf Sonntag verschoben worden. Das Qualifying wird nun um 11.30 Uhr MEZ stattfinden, der Start des Grand Prix wurde um 90 Minuten auf 16.30 Uhr MEZ (jeweils live TT.com) vorverlegt. Das teilte die Motorsport-Königsklasse nach dem Wetterchaos am Samstagabend mit.

„Es ist einfach so, dass die Bedingungen nicht sicher genug sind, um zu fahren“, hatte F1-Geschäftsführer Stefano Domenicali zuvor gesagt. Auch aufgrund des nahenden Sonnenuntergangs wurde die Verschiebung am Samstag nach fast zweistündiger Wartezeit beschlossen. „So sehr wir uns alle einen Wettbewerb auf der Strecke wünschen, die Sicherheit von Fahrern, Teammitgliedern, Freiwilligen, Offiziellen und Zuschauern hat für uns oberste Priorität“, erklärte die FIA in einer Mitteilung.