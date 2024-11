„Mit dir beginnt das Wir“: Das erwartet die Gäste bei der 27. RollOn-Gala

Innsbruck – Die letzten Vorbereitungen laufen: Am 8. November lädt RollOn Austria wieder zur Gala. Zum 27. Mal werden Menschen vor den Vorhang geholt, die sonst keine Bühne haben. „Mit dir beginnt das Wir. Leben braucht Gemeinschaft“ lautet das diesjährige Motto der Veranstaltung im Congress Innsbruck. „Ich freue mich schon auf diesen besonderen Abend, an dem wir zugleich 35 Jahre RollOn Austria feiern dürfen“, so RollOn-Obfrau Marianne Hengl.