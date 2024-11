Für Kundl und Kufstein lohnten sich die Überstunden, Wattens verlor beim Liga-Primus

Hohenems - Die Kundler Siege in Hohenem s waren in der vergangenen Saison der Ö-Eishockey-Liga kein Zufall. Die Unterländer schlugen am Samstag bei den Gamsböcken nämlich erneut zu und zwangen die Vorarlberger in der Verlängerung mit 3:2 in die Knie. Doppeltorschütze Tobias Dinhopel und Alexander Frandl trafen für die Tiroler, die zwischenzeitlich mit 1:2 im Rückstand gelegen waren.