Doppelter Fund von Kriegsrelikten: Kinder entdeckten Granate in Scheffau, weiterer Fund in Stanzach

Scheffau, Stanzach – Gleich zwei Mal in kurzer Zeit wurden in Tirol Kriegsrelikte entdeckt. Während am Samstag in Scheffau eine 60 cm lange Granate sichergestellt wurde, war das Exemplar in Stanzach lediglich 20 cm lang.

Entdeckt haben die Granate in Scheffau zwei Kinder. Die beiden waren am Samstag gegen 13.30 Uhr am Hintersteinersee mit einem Metalldetektor unterwegs. Sie nahmen damit einen metallischen, „bombenähnlichen“ Gegenstand rund 50 cm unter der Erde wahr.

Die Einsatzkräfte wurden verständigt, welche feststellten, dass es sich dabei um eine 60 cm lange Granate handelte. Der Fundort wurde kurzfristig großräumig abgesperrt. Der Entminungsdienst transportierte die Granate schließlich ab. Bei dem Relikt handelt es sich um eine im Durchmesser 6 cm breite Granatpatrone aus dem 2. Weltkrieg. Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben habe jedoch keine bestanden.