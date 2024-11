Das Ablegen eines Eides wirkt - nicht nur symbolisch

Von den 21 verwendeten Ehrlichkeits-Erklärungen verbesserten zehn die Steuerehrlichkeit um 4,5 bis 8,5 Prozentpunkte, "wobei die Art des Eides, also dessen Formulierung, eine große Rolle" spielte, sagte Glogowsky. Der wirkungsvollste Eid lautete dabei: "Ich erkläre hiermit, dass ich ehrliche Angaben machen werde, wenn ich mein endgültiges Einkommen aus der Sortieraufgabe melde" (I hereby declare that I will provide honest information when reporting my final income from the sorting task). "Diese erfolgreichste Formel reduzierte den Verlust an Steuereinnahmen durch Steuerhinterziehung von 21,9 Prozent auf 11,6 Prozent, was einer Verringerung um fast 47 Prozent entspricht", so Glogowsky.