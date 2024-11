David Schalkos "Geister"-Obsession als Ausstellung

David Schalko, bekannt als Regisseur und Autor von Serien wie "Kafka", "Altes Geld" und "Braunschlag", veröffentlicht mit "Geister" seinen ersten Bildband. Es ist die Sammlung einer Obsession: Schalkos Geister, die er immer und überall entdeckt, sind Flecken und Abdrücke auf Straßen, in Hinterhöfen, vor allem aber an Hauswänden und in Treppenhäusern. Das Buch wird von einer Ausstellung (ab 13. November) mit 100 Fotografien in der Galerie Ostlicht begleitet.