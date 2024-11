"Tragic Magic Today": Die Burg macht Kindern Lust auf Neues

Bruce Springsteens "Dancer in the Dark" ist ein Klassiker, den man durchaus mehrfach hören kann. Das denkt sich auch die Band in "Tragic Magic Today", dem neuen Kinderstück des Burgtheaters vom Duo Pinsker+Bernhardt, das am Sonntag Premiere feierte. Und so spielt die Band aus Menschen und Objekten den 80er-Rocksong wieder und wieder. Und wieder. Rund 30 Mal am Tag. Ist doch eine coole Nummer. Wer braucht da schon etwas Neues?!

Und so sind in der Band der orangefarbene und der lilafarbene Hügel an den Bässen, die kleinen Grünen sind am Schlagzeug, und die vielarmige Frau Bernhard singt. Janna (Janna Pinsker) spielt die E-Gitarre, während die Schnecke (Wicki Bernhardt) das macht, was Schnecken eben machen: Kriechen. Einmal, zweimal, sechsmal spielt man. Immer wieder "Dancer in the Dark". Immer wieder in der gleichen Choreo. Schließlich lieben alle den Song.