Trotz massiver Eingriffe Russlands: Pro-Europäische Amtsinhaberin gewinnt Stichwahl in Moldau

Am späten Sonntagabend hat sich die pro-europäische Amtsinhaberin Maia Sandu zur Siegerin der Wahl in Moldau erklärt. Die Wahlkommission bestätigte den Sieg nach Auszählung von mehr als 98 Prozent der Stimmen. Cyberattacken seitens Russlands prägten den Wahlkampf.

Chisinau – Die pro-europäische Amtsinhaberin Maia Sandu hat sich zur Siegerin der Präsidentschaftswahl in Moldau erklärt. Die Wähler hätten „eine Lehrstunde in Demokratie gegeben, die reif für die Geschichtsbücher ist“, sagte Sandu in der Nacht auf Montag in einer Ansprache. Die Wahlkommission bestätigte kurz darauf den Sieg Sandus: Sie bekam nach Auszählung von mehr als 98 Prozent der Stimmen 54,64 Prozent. Ihr Gegenkandidat Alexandr Stoianoglo kam demnach aus 45,36 Prozent.