So werden Tirols Volksschul-LehrerInnen auf SchülerInnen mit wenig Deutsch-Kenntnissen vorbereitet

Fast 3000 SchülerInnen werden in Tirol in Förderklassen, -kursen oder integrativ beim Erlernen der deutschen Sprache unterstützt. Zurück im Regelunterricht hängt es dann oft vom Lehrpersonal ab, wie gut sie integriert werden. An der Pädagogischen Hochschule setzt man in der Ausbildung auf die Grundeinstellung.