Zum Auftakt der Tiroler Eishockey Liga ging es gleich heiß her

Götzens - Titelverteidiger Mils startete am Samstag mit einem 7:4-Auswärtssieg in Götzens in die neuen Saison. Tatkräftig beteiligt waren die Doppeltorschützen Patrick Hagler und Manuel Holaus. Das Spiel stand nicht nur für ein Torfestival, sondern auch für Nickligkeiten. Insgesamt 68 Strafminuten mussten beide Mannschaften absitzen.