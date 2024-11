In Zams gestohlenes Fahrrad wieder aufgetaucht: Polizei sucht nach dem Besitzer

Zams – Am Freitag, dem 25. Oktober, um 17.15 Uhr hielten Polizisten der Polizeiinspektion Landeck einen 14-jährigen Kosovaren in Zams mit einem gestohlenen Fahrrad der Marke „Trek“ an. Der Jugendliche gab an, das Mountainbike zwischen dem 24. und dem 25. Oktober in der Fischerstraße in Landeck entwendet zu haben. Das Fahrrad wurde von den Beamten sichergestellt, der 14-Jährige wird angezeigt.