Kein Einspruch: Finanzvergehen-Anklage gegen Tirols Ex-WK-Chef Walser rechtskräftig

Der ehemalige Tiroler WK-Chef soll Steuern und Abgaben in Höhe von 1,1 Millionen Euro hinterzogen haben. Walser ist zudem wegen Verleumdung, Beweismittelfälschung und falscher Beweisaussage angeklagt. Der Verhandlungstermin ist weiter offen.

Innsbruck – Die Anklage gegen Tirols Ex-Wirtschaftskammerchef Christoph Walser (ÖVP), dem unter anderem Steuerhinterziehung vorgeworfen wird, ist rechtskräftig. Es wurde auf einen Einspruch verzichtet, sagte eine Sprecherin der Innsbrucker Staatsanwaltschaft am Montag zur APA. Im Vorverfahren hatte Walser die Steuerhinterziehung in Höhe von 1,1 Mio. Euro bereits gestanden. Zudem wurde ihm Verleumdung, Beweismittelfälschung und falsche Beweisaussage zur Last gelegt.