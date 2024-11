Raus aus der Sinnkrise: ÖSV-Star Kriechmayr sucht die Liebe zum Skisport

Innsbruck – Nicht nur hierzulande wartet man noch auf die große Ladung Neuschnee, auch in Copper Mountain lässt der Winter noch auf sich warten. Beim Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden machten sich bereits Zweifel breit, ob denn Österreichs Speed-Herren dort im November wirklich zu ihrem US-Training kommen. Doch mit der Kraft der motorisierten Frau Holle soll genug Kunstschnee erzeugt werden, damit es Mitte des Monats zum gut zweiwöchigen Trainingslager geht.

Für den Großteil der Gruppe bedeutet das, die bei den Südamerika-Camps aufgebaute Form mit in den nahenden Speed-Auftakt Anfang Dezember in Beaver Creek (USA) mitzunehmen. Team-Leader Vincent Kriechmayr hat indes eine andere Mission vor sich: sich selbst zu finden nämlich.

„Ich habe die Freude am Skisport verloren über die letzten Jahre. Die möchte ich wiederfinden“, ließ der 33-jährige Oberösterreicher im Sommer im TT-Interview aufhorchen. „Mir fällt es zwar nicht schwer, dass ich mich im Training plage. Aber es muss auch wieder Spaß machen.“ Es klingt nach einer Sinnkrise, die der Doppelweltmeister von 2021 auch bei seinem mäßig erfolgreichen Auftritt beim Riesentorlauf in Sölden vor wenigen Tagen nicht wegreden wollte.

„Ich habe wieder ein bisschen Freude am Skifahren gefunden“, sagte Kriechmayr in Sölden: „Ich bin auch schon lange dabei. Wenn es nicht so läuft, macht es eben nicht so viel Spaß. Mir macht es schon wieder Freude. Aber ich muss wieder schnell fahren, das ist sonst nichts.“ Für den LASK-Fan geht es nun darum, wieder auf Touren zu kommen. Gelingen soll das im US-Camp, zu dem am 18. November der Flieger abhebt. Am 30. November wird dann nach Beaver Creek übersiedelt – im WM-Ort von 2015 stehen von 6. bis 8.12. Super-G, Abfahrt und Riesentorlauf auf dem Programm.