Friedberg mit Rocksounds für den "Selbstoptimierungswahn"

Mit den zehn Stücken von "Hardcore Workout Queen" setzt Friedberg, die früher als Anna F. bekannt war, ihren bisherigen Weg fort: Entspannte Rocksounds werden mit viel Groove aufgeladen, ein paar elektronische Einsprengsel dürfen nicht fehlen sowie die seit Bandbeginn vorhandenen Kuhglocken. Dass viele Ideen ihren Anfang unter der kalifornischen Sonne hatten, ist bei Stücken wie "100 Times" oder "So Dope" nicht schwer zu erraten.

Seit der treffend "Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah" betitelten EP von 2021 sei sie ständig am Tüfteln gewesen, erzählt Friedberg im APA-Gespräch. "Ich habe immer an Ideen gearbeitet. Hauptsächlich waren jetzt zwei Produzenten dabei, nämlich Daniel Brandt und Matthias Biermann, die auch schon am Anfang involviert waren. Und dann gab es noch Dan Carey, der mir wiederum Oli Bayston empfohlen hat. Er hat nochmal für alle Songs zusätzliche Produktion gemacht und alles gemischt. Er hatte wirklich genau den gleichen Geschmack. Wir haben es nicht mehr aus der Hand gegeben."