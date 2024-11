Trump gegen Harris: Der Tag der Entscheidung in den USA im Live-Blog

Vizepräsidentin und Demokratin Kamala Harris oder Ex-US-Präsident Donald Trump an: Wer wird sich die Präsidentschaft in den USA sichern? Der Republikaner will nach seiner ersten Amtszeit (2017-2021) und seiner Wahlniederlage 2020 den Wiedereinzug ins Weiße Haus schaffen, Harris wäre die erste Frau an der Spitze der USA. Umfragen deuten auf ein knappes Rennen hin.