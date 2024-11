Trump gewinnt ersten Swing State: Die Wahlentscheidung in den USA im Live-Blog

Vizepräsidentin und Demokratin Kamala Harris oder Ex-US-Präsident Donald Trump: Wer wird sich die Präsidentschaft in den USA sichern? Der Republikaner will nach seiner ersten Amtszeit (2017–2021) und seiner Wahlniederlage 2020 den Wiedereinzug ins Weiße Haus schaffen, Harris wäre die erste Frau an der Spitze der USA. Umfragen deuten auf ein knappes Rennen hin.