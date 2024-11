Leichenfund in Kössen: 70-Jähriger dürfte in Entenlochklamm verunfallt sein

Kössen – Bei dem Toten, der am Montag in der Entenlochklamm in Kössen entdeckt wurde, handelt es sich um einen 70-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Rosenheim. Am Dienstag wurde die Leiche obduziert. Demnach könne von einem Unfallgeschehen ausgegangen werden. Der Mann dürfte im alpinen Gelände gestürzt sein.