Tiroler Billard-Ass Schober beendete Durststrecke und krönte sich zum Staatsmeister

Mödling – „Mittelmäßig bis gut“ – so bewertet Lucas Huter, Präsident des Tiroler Billard-Verbandes, die 19 errungenen Medaillen bei den Staatsmeisterschaften und Österreichischen Meisterschaften im Pool-Billard in Mödling. Eine Aussage, die Tirols hohe Ansprüche in der Szene untermauert.