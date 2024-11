Täter maskiert: Zwei Männer in Berlin angeschossen und schwer verletzt

An zwei verschiedenen Orten wurden am Montag in Berlin kurz hintereinander zwei Männer angeschossen. Maskierte Männer stiegen aus einem Auto und schossen auf den ersten, der zweite wurde ebenfalls durch einen Schuss schwer verletzt.

Berlin – Zwei Männer sind in Berlin kurz hintereinander an zwei verschiedenen Orten angeschossen und schwer verletzt worden. Mindestens in einem der beiden Fälle von Montagabend waren die Täter fünf maskierte Angreifer, wie die Polizei mitteilte. Ob und wie die Vorfälle in Kreuzberg in einem Zusammenhang stehen, wird geprüft.

Bei der ersten Tat stiegen demnach fünf maskierte Männer aus einem Auto, einige von ihnen mit Schusswaffen bewaffnet. Sie näherten sich einem 37-Jährigen, es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der der Mann eine Schussverletzung am Bein erlitt, wie die Polizei mitteilte.

„Gehört längst zum Alltag“

Ein Passant alarmierte Polizei und Rettungskräfte. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert. Die Täter flüchteten.

Wenige Minuten später wurde ganz in der Nähe ein 31-jähriger Mann festgestellt, der ebenfalls eine Schussverletzung hatte. Er musste ebenfalls operiert werden.