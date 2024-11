Der Innsbrucker Christbaum ist da: So schneidet er im Vergleich zu früheren „Prachtstücken“ ab

Der Christbaum in der Innsbrucker Altstadt wurde aufgestellt – und schon beim Hochziehen durch einen Kran musste er die ersten kritischen Blicke ertragen. In unserem Christbaum-Ranking hält er sich ganz gut. So prachtvoll wie im Vorjahr war er zwar nicht, aber auch nicht so zerrupft wie 2016. Sehen Sie selbst...